Melhor do mundo será eleito pela Fifa nesta segunda

Várias defesas espetaculares, um estilo de jogo inovador e um título grandioso podem fazer de Manuel Neuer o segundo goleiro da história a receber a Bola de Ouro.

Em eleição que começa às 14h30 (da Bahia) - na sede da Fifa, em Zurique, Suíça -, o alemão campeão do mundo em 2014, conhecido pelo talento com os pés e capacidade de fazer a cobertura dos zagueiros, mede forças com os craques Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Mas sua principal luta é contra a tradição do futebol de premiar quase sempre atletas que atuam do meio-campo para a frente. O único goleiro a receber a Bola de Ouro na história foi o lendário russo Lev Yashin, em 1963. Ele superou, na época, gênios como o italiano Gianni Rivera, o português Eusébio e o inglês Bobby Charlton.

Depois, ficaram entre os três apenas o italiano Dino Zoff (2º), em 1973, e o tcheco Ivo Viktor (3º), em 76. Na premiação de melhor do mundo da Fifa, inaugurada em 1991, só o alemão Oliver Kahn apareceu com destaque, no 2º lugar, em 2002. Desde que os dois prêmios foram unificados, em 2010, nenhum jogador da posição ficou entre os finalistas.

Neuer sabe muito bem que será uma grande zebra se o troféu for dado a ele. "Depois dos jogos, a televisão mostra os gols e as assistências. Ninguém se lembra da dificuldade que o goleiro teve para salvar uma bola", disse ele sobre o assunto, em novembro, à revista alemã Kicker. E o arqueiro do Bayern ainda cutucou o rival CR7 por conta de sua afeição ao marketing: "Não sou do tipo que posa de cueca. Sou um esportista".

Por conta do apelo midiático ou 'simplesmente' pelos seus 61 gols somados à conquista da Liga dos Campeões com o Real Madrid em 2014 - apesar do fracasso português na Copa -, Cristiano é o grande favorito ao título, que seria seu segundo seguido (ele também venceu em 2008). As casas de apostas dão 89% de probabilidade para o gajo comemorar de novo.

Azarão argentino

Neuer vem em segundo e Messi, bem atrás, é o azarão da disputa. Tetracampeão entre 2009 e 2012, o argentino não teve um ano tão convincente, apesar de ter sido eleito o melhor da Copa pela Fifa - em decisão controversa - e de ter balançado a rede 54 vezes.

No entanto, um potencial como o do astro do Barcelona não pode nunca ser desprezado. "Leo sempre está otimista", garantiu Jorge Messi, seu pai.

>>E você leitor, quem merece ganhar a Bola de Ouro. Neuer tenta desbancar Cristiano Ronaldo e Messi para repetir feito de Yashin, único goleiro ganhador do prêmio, em 63. Vote na enquete abaixo e opine!

adblock ativo