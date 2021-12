Melhor baiano na prova, Diego Freitas aguarda patrocínio

Com a 18ª posição no GP Bahia, o piloto Diego Freitas (Bassani Racing) não apenas conquistou seus primeiros três pontos na temporada 2012 da Stock Car justamente na sua primeira prova no ano (Diego também correu a etapa baiana ano passado), como também levou a melhor no duelo local contra Patrick Gonçalves, que também ficou na zona de pontuação, chegando em 20º.

Diego comemora o resultado em sua primeira prova este ano na Stock Car e ressalta a importância de seu companheiro de equipe, Bruno Junqueira, também ter chegado na zona de pontuação, com o 19 lugar.

"A gente sempre quer mais, mas consegui atingir o objetivo da equipe, que era pontuar. Conseguimos colocar nossos dois carros na zona de pontuação. Então, qualquer ponto é importante. Ainda mais pra mim, que tenho pouca quilometragem na Stock e ainda assim, consegui andar em um ritmo competitivo".

Após ter feito sua parte na pista, Diego corre agora atrás de outra marca nos bastidores: captar patrocinadores para conseguir continuar na categoria até o final da temporada. Pelo resultado obtido na pista do CAB, o baiano está confiante.

"Fiquei feliz com os elogios do pessoal da minha equipe, vindo de profissionais da mais alta competência. Agora é captar o patrocínio para as últimas cinco provas".

