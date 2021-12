Meia Tity acerta retorno ao Jequié para temporada 2018

Campeão da Série B do Baianão deste ano, o Jequié segue se reforçando para a próxima temporada. O time acertou nesta quinta-feira, 16, o retorno do meia Tity, de 31 anos, que esteve no título da Segunda Divisão.

Ao site oficial do clube, o jogador comemorou o acerto. "Estou muito feliz. Uma alegria enorme estar retornando à minha casa. Agradeço a diretoria e a torcida pelo carinho de sempre. Darei o meu melhor. Juntos, alcançaremos nossos objetivos", afirmou.

Além dele, o clube já trouxe o goleiro Léo Paredão, o volante Luis Henrique, além do lateral Adriano Apodi.

