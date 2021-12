Pelo 5º ano consecutivo, a Meia-Maratona Farol a Farol vai democratizar a orla em provas de 5, 10 e 21 km. Estes são os percursos nos quais estão inscritos três mil atletas de diferentes gerações e classes sociais, interessados em competir, desafiar seus limites ou apenas manter a forma física.

Com largada marcada para as 7h de domingo, a corrida será realizada respeitando os percursos escolhidos pelos competidores. Nas duas distâncias menores, largada e chegada acontecem na Barra, enquanto a meia-maratona vai de Itapuã à Barra [veja infografia abaixo].

Em cada um deles, a disputa de posições é forte, sendo travada, literalmente, por militares de patentes diferentes.

Um desses duelos contará com a capitã de corveta Adriana Enéas Lopes e o tenente Mateus Alódio, colegas de trabalho no Hospital Naval de Salvador que estão inscritos nos 21 km. Mesma equipe do sargento Silva e do capitão-tenente Franclin.

"É uma corrida democrática. Corre todo mundo junto, naquele clima de amizade", constata a capitã Adriana, estreante nos 21 km, que vai reunir dois mil participantes. Os outros mil atletas estão distribuído nos 5 e 10 km, segundo os organizadores do evento esportivo.

Gerente de operações do Shopping Piedade, Vânia Batista será 'adversária' do mensageiro do shopping Patrício Matos, já que ambos vão correr a meia-maratona. Os outros dois colegas deles, Cristiano Silva (assistente de T.I.), e Patrícia Matos (assistente de marketing), optaram pelos 10 e 5 km.

Clube família

Afinidade e divisão de espaços é uma prática comum no dia a dia de treinamento e encontros, como relata Cristiano. "Quando chego ao clube de corrida Touché Assessoria Esportiva, 'minha gerente Vânia' e as patentes militares viram amizade. Muitos atletas já chegam dando bom dia família", descreve.

Desse modo, conviver no ambiente do esporte torna a todos acessíveis, sem desrespeitar cargos e idades. "Não existe essa distinção ou equiparação social e hierárquica. O grupo vai de um presidente da empresa ao funcionário dela", exemplifica Vânia, após treinar na Barra com o colega de trabalho Cristiano.

Técnico do clube de corrida que leva o seu nome, Paulo Touché acrescenta que o convívio acaba se estendendo à outras praças. "No dia 7 de dezembro, parte dos meus 70 alunos vão para Belo Horizonte competir na Volta da Pampulha", lembrou.

Mas é na hora da corrida que as amizades se revelam de maneira prática. Seguindo essa tendência, o publicitário Jorge Duarte abriu mão de brigar por posições na Farol a Farol. "Já me sinto no patamar de atleta. Em 2013 corri os 21 km em 1h50, mas domingo não vou marcar tempo para acompanhar duas colegas do clube", explicou.

De 2010 para cá, Duarte perdeu 25 dos 90 kg que pesava e hoje estabilizou nos 67 kg. Uma de suas façanhas, desde então, foi ter corrido a Maratona Internacional do Rio de Janeiro e a da Bahia (42 km) este ano.

Entrega de kits

Apenas nos 5 km do evento foram aceitos menores a partir dos 16 anos. As corridas de 10 km e 21 km só inscreveram pessoas de 18 anos em diante.

A retirada dos kits de participação na corrida começou na sexta-feira, 10, e terminará neste sábado, 11, no Iguatemi, até às 18h. O kit reúne camiseta e numeração para identificar o participante.

A recomendação é fixar o número no peito durante o percurso das corrida, que tem como objetivo a prática de exercícios físicos visando à qualidade de vida e a socialização.

De acordo com o regulamento, o atleta será desclassificado da prova caso seja apanhado pela arbitragem da Federação Baiana de Atletismo sem portar o número de inscrição.

adblock ativo