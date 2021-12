A Meia Maratona Farol a Farol acontece neste domingo, 26. A corrida de 21 quilômetros liga dois cartões postais da cidade de Salvador, o Farol da Barra e o Farol de Itapuã.

O evento também conta com percursos de 5 quilômetros, com largada na Terceira Ponte, em Jaguaribe, e 10 quilômetros, com largada no Antigo Aeroclube.

Não só os atletas baianos, mas aproximadamente 30% do competidores são de outras cidades, estados e também estrangeiros. A previsão é que três mil pessoas participem do evento.

adblock ativo