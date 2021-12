Meia-maratona acontece domingo, saindo da Barra até Itapuã

Haverá mais estratégia e trabalho de equipe entre Itapuã e Barra, no domingo, 4, do que possa imaginar a vã filosofia de quem estiver no trajeto da 7ª edição da corrida Farol a Farol.

O primeiro exemplo disso está nos 15 atletas da equipe Personal Club, que vão largar às 7h para o percurso de 21,7 km do evento. Assim que o completarem, terão feito uma maratona, ou seja atravessado 42 km. É que antes o grupo fará o trajeto no sentido inverso em uma van, às 5h30, como parte da estratégia da equipe para todos contarem com seus próprios carros, que ficarão estacionados em frente ao Clube Espanhol, local da chegada.

Haverá 15 ocupantes na van, cujo translado custa R$ 15 por pessoa. No veículo, conta Lourdes Carvalho, de 39 anos, a turma aproveitará a muvuca para descontrair. "A gente fica adrenalizada com a ansiedade pelo momento da corrida, e indo junto, conversando, rindo, diminui isso", explicou.

O resto da ansiedade se esvai durante o longo percurso, onde a diversão vai da roupa chamativa usada por muitos integrantes da equipe. Ainda há a rivalidade sadia entre mulheres e homens para ver quem chega mais rápido. "A nossa intenção é aparecer. A gente vai vestir um short coloridíssimo e uma blusa também", antecipou Luise Borges, 32, incluindo as colegas Lourdes e Simone Deiró, 46.

Marmanjo que avistar as moças multicoloridas e pensar que elas estão ali de brincadeira poderá se ver redondamente enganado, como avisou Larissa Lima, 35, outra componente do grupo. O exemplo é recente, dado pela própria Lourdes. "Na Corrida do Águia, deixei um cara para trás em Ondina e ouvi ele dizer: 'Quero ver essa força na ladeira do Zoológico'. Na subida, eu fui embora e ele ficou comendo poeira", divertiu-se.

"Homem não gosta de perder de mulher. Eles ficam furiosos, correm atrás para tentar passar", acrescentou Simone, lembrando que é preciso estar bem preparado para tentar vencê-las, pois elas são experientes em maratonas e treinam muito para as corridas.

Os tempos médios previstos pelas quatro moças para os 21 km ficam em torno de 1h50min. A mais veloz, Luise, espera correr em 1h48min. Mais lenta devido a uma lesão de calcanhar, Simone previu atingir 2h20min.

De ônibus

Motorista do A TARDE, Roberto Santana, 52, possui estratégia mais simples para a logística da corrida. Residente em Itapuã, ele já irá correndo até o local da largada, para aquecer. "Vou levar dinheiro na pochete e, depois da corrida, pego o buzu e vou embora", explicou ele, que treinou por conta própria para os 21 km, usando uma planilha virtual encontrada na internet.

Fora da lista de 3 mil inscritos na competição, a cobradora de ônibus Maria da Natividade, 52, nem por isso perderá a viagem. "Vou correr sem o número da inscrição nos 21 km. No trajeto, tem água e levo meu dinheiro e (documento de) identificação no bolso do short, que é térmico e não molha", explicou.

A mesma coisa farão a segurança Ana Cláudia Porcino, 31, vizinha de Natividade, e Douglas, filho de 17 anos da cobradora. "Não deu tempo de a gente se inscrever e, além disso, a inscrição estava muito cara, a R$ 119 por pessoa", alegou Ana Cláudia. Depois da prova, os três pegarão o ônibus de volta para casa.

Três divisões

Competirão na Farol a Farol 3.000 pessoas. Estão inscritas 2.300 na prova de 21 km. Outros 400 participarão do percursos de 10 km, e 300 correrão o trecho de 5 km.

