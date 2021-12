Meia Ganso, do Fluminense, testa positivo para Covid-19

O meia Paulo Henrique ,Ganso, do Fluminense, testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com a informação divulgada pelo clube no site oficial, nesta quarta-feira, 30. Com isso, o time chega a 10 atletas, do elenco principal e do sub-23, infectados com a Covid-19. Ele precisa ficar, no mínimo, 10 dias assintomáticos, segundo o protocolo da CBF.

A informação foi revelada após os atletas do elenco serem submetidos ao teste RT-PCR, depois da vitória diante o Coritiba, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Calegari, o zagueiro Luccas Claro, o meia Miguel e os atacantes Luiz Henrique e Marcos Paulo. Os atletas André, Luan, Martinelli e Nascimento, do sub-23 e que também compõem o grupo do técnico Odair Hellmann, foram também acometidos pelo vírus.

No próximo domingo, 4, o Fluminense enfrenta o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

