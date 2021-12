Meia faz acusação polêmica envolvendo técnico Cuca e ex-jogadores da dupla Ba-Vi

O meia Danilinho, ex-Vitória, atualmente no Central-PE, se envolveu em mais uma polêmica, na noite desta sexta-feira, 12, ao lembrar sua passagem pelo Atlético-MG, onde atuou em 2012.

Segundo declaração do jogador, durante live em seu Instagram, o clube não foi campeão brasileiro porque o técnico Cuca cobrava para escalar o atacante Neto Berola, ex-Vitória e o meia Guilherme, ex-Bahia. "Não fomos campeões no Atlético-MG em 2012 porque o Cuca cobrava dinheiro do Berola e do Guilherme", afirmou Danilinho.

De acordo com o técnico Cuca, comandante da equipe mineira entre 2011 e 2013, onde ganhou a Copa Libertadores da América, o jogador será processado. "Da minha parte, acho que ele foi muito mal e já deve estar arrependido. Só que ele vai responder judicialmente isso aí, não tenha dúvida. (A situação) já está com meu jurídico para executar isso aí. Não é brincadeira, não", declarou Cuca ao Globoesporte.

O meia Guilherme, ex-Bahia e um dos destaque do Galo na conquista da Libertadores, afirmou que não assistiu a fala do ex-companheiro, porém garantiu que o fato não é verídico. "Eu não vi a live, se realmente ele falou isso foi muito infeliz. Até acredito que na várzea possa acontecer isso, mas estamos falando de um clube gigantesco e com grandes profissionais, em um esporte de alto rendimento. Agora, se ele não conseguiu se consolidar enquanto eu joguei, deveria ter buscado outra justificativa. Obviamente que isso não me ofende, porque nunca existiu isso. Fatalmente ele já deve ter se arrependido de falar isso" disse em entrevista ao Super FC.

Revelado pelo Itabuna, em 2008, e com uma passagem de sucesso pelo Vitória entre 2009 e 2010, o atacante Neto Berola também citado por Danilinho não se posicionou publicamente em relação ao caso.

