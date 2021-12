Meia Daniel, ex-jogador do São Paulo, é encontrado morto em matagal no Paraná

O meia Daniel, ex-jogador do São Paulo foi encontrado morto no último sábado, 27, em um matagal em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O corpo foi localizado em uma estrada próximo a rua Augusto Micrute, na Colônia Mergulhão, com ferimentos por arma branca.

Daniel tinha 24 anos e foi revelado pelo Cruzeiro, mas sua principal passagem de destaque foi no Botafogo. Vendido ao São Paulo como promessa, o jogador já chegou ao time paulista com uma lesão no ligamento do joelho direito. As contusões, inclusive, foram o grande problema da carreira de Daniel.

Emprestado ao Coritiba, sofreu uma tendinite no mesmo joelho operado e pouco conseguiu jogar. Ao voltar para o São Paulo, foi emprestado para a Ponte Preta, mas não convenceu a ponto do time de Campinas aceitar bancar os altos salários do meia.

O jogador estava emprestado ao São Bento desde junho deste ano. A tendência era que ele permanecesse por lá até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.

O São Bento emitiu uma nota lamentando a morte do jogador. "O Esporte Clube São Bento lamenta a morte do meia Daniel, confirmada pela assessoria de imprensa do atleta na noite deste domingo (28). O jogador foi contratado por empréstimo do São Paulo para reforçar o elenco do São Bento na Série B. A causa da morte ainda não foi informada. A diretoria do clube lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de profunda tristeza".

O clube paranaense lamentou o ocorrido com o atleta, assim como o São Paulo, Botafogo e Ponte Preta.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de outubro de 2018

Nota de Pesar: Botafogo lamenta falecimento de seu ex-atleta Daniel Corrêa Freitas e manifesta solidariedade a amigos e familiares. https://t.co/y4Ld7WxKud — Botafogo F.R. (@Botafogo) 29 de outubro de 2018

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte do meia Daniel Corrêa Freitas! Nossos sentimentos à família e amigos do atleta. — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 29 de outubro de 2018

adblock ativo