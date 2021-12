Meia da Juazeirense, Danilinho morre após passar mal em treino

Uma fatalidade marcou o treino desta terça-feira (13) da Juazeirense. Enquanto o time realizava treinamento no Estádio Paulo Coelho, localizado na cidade de Petrolina, em Pernambuco, o meia Danilinho, de 32 anos, teve uma arritmia que evoluiu para parada cardíaca e acabou falecendo.

Segundo a assessoria do clube, o atleta foi prontamente socorrido e encaminhado para o hospital mais próximo, que fica a sete minutos do local do treino, mas já chegou sem os sinais vitais.

A Juazeirense se preparava para a próxima rodada do Campeonato Baiano, competição na qual é líder invicta e enfrenta a equipe do Jequié, no próximo sábado.

Além da Juazeirense, Danilinho tinha passagens por times como Caixas-RS, Chapecoense, Figueirense e Atlético-GO. Ele completaria 33 anos em abril e deixa um filho de 10 anos.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

