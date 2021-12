Meia brasileiro é acusado de estupro e ameaça de morte

O meia Danilinho, ex-Atlético-MG e atualmente no Tigres do México, foi acusado por uma garota de 18 anos de estupro e ameaça de morte, informou o jornal mexicano Cancha na última quarta-feira, 7.

Segundo a reportagem, o incidente com a suposta vítima, Debanhi Zuazua Rentería, aconteceu em julho deste ano, quando Debanhi ainda era menor de idade.

"Eu já o conhecia há meses. Nós combinamos de nos ver e fomos a um bar. Estávamos lá bebendo, e depois disso ele me forçou a ter relações com ele. Quando ele me violou, eu disse: "Não quero nada contigo, deixe-me em paz". Foi quando ele começou a me molestar e me ameaçar, a tal ponto que eu já não queria sair de casa por medo", contou a jovem.

Debanhi disse que não tinha denunciado o jogador brasileiro de 26 anos antes porque sua mãe desistiu de levar o caso à Polícia. Então, a jovem esperou completar 18 anos para denunciar Danilinho.

Quando o jogador brasileiro descobriu que Debanhi havia feito a denúncia, Danilinho então disse que poderia mandar matar a jovem mexicana.

"Se tem um pouco de valor, pegue suas coisas e saia do País, se não eu vou mandar matar você. Com meu dinheiro eu compro a polícia, compro tudo, menina", teria dito Danilinho, segundo Debnahi.

Não é a primeira vez que Danilinho se envolve com uma acusação de agressão no México. Em 2011, a menor de idade Priscilla Jiménez processou criminalmente o jogador brasileiro, que jogava à época no Nuevo Leon, após ter sido agredida depois que a relação deles havia acabado.

Em 2012, Danilinho jogou pelo Atlético-MG, mas acabou dispensado após faltar ao treino do time duas vezes seguidas sem comunicar ao clube mineiro.



