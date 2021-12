Meia-atacante Marquinhos, ex-Vitória, acerta com o Bahia de Feira

O atacante Marquinhos, ex-Vitória, é o novo reforço do Bahia de Feira para a temporada de 2020. Com 30 anos, o jogador que fez sucesso no Rubro-Negro da capital na Série A de 2008 assina com o clube de Feira de Santana até o final do ano.

Marquinhos, que não tinha vínculo com nenhum clube, estava mantendo a forma no Bahia de Feira, mas após se acertar com o clube feirense, assinou o acordo. Nesta quinta-feira, 20, ele esteve no CT do Tremendão para fazer alguns testes físicos.

Além do Vitória, o agora reforço do Bahia de Feira, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional e Sport. No ano passado, o atacante defendeu o Guarani na Série B, e não marcou nenhum gol.

Com apenas cinco pontos conquistados em cinco partidas, o Bahia de Feira é o sétimo colocado do Campeonato Baiano. Para se classificar para a próxima fase do torneio estadual, o Tremendão precisa terminar entre os quatro primeiros colocados da fase de grupos. Ainda restam quatro jogos a serem disputados pela equipe de Feira.

O Bahia de Feira conseguiu ir bem na primeira fase da Copa do Brasil ao eliminar na primeira fase o Luverdense. Agora, o Tremendão tem pela frente o Paraná, na próxima quarta-feira, 26, na Vila Capanema, em Curitiba.

