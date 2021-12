Meia argentino Gago volta ao Boca Juniors

O meio-campista da seleção Argentina Fernando Gago passou por exame médico e assinou contrato de três anos com o Boca Juniors, concluindo sua volta ao clube que o revelou em 2004.

Gago já havia passado o primeiro semestre na Argentina, emprestado por seu clube, o espanhol Valencia, ao Vélez Sarsfield, mas o Boca interveio para ficar com o jogador.

"É uma sensação bacana voltar ao clube onde cresci como pessoa... e agora quero desfrutar desse estágio no Boca", disse Gago, de 27 anos, em entrevista coletiva, na segunda-feira.

Após ser penúltimo colocado no torneio "Clausura", o Boca renova suas esperanças para a temporada que começa no próximo fim de semana. Gago disse que o elenco terá "obrigação de brigar pelo título".

Gago se transferiu para o Real Madrid em 2007, e lá foi duas vezes campeão espanhol. Passou pela Roma, por empréstimo, antes de chegar no ano passado ao Valencia, onde não se firmou como titular. Ele é considerado também como um jogador importante no esquema tático do técnico Alejandro Sabella na seleção argentina.

