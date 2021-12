Medvedev vence Tiafoe e avança pela 1º vez às quartas do Masters 1000 de Miami

Dois dias depois de sofrer fortes cãibras na terceira fase do Masters 1000 de Miami, o russo Daniil Medvedev derrotou o americano Frances Tiafoe em dois sets nesta terça-feira, 30, e se classificou pela primeira vez para as quartas de final deste torneio.

Medvedev, o primeiro cabeça-de-chave, venceu Tiafoe, número 58 do ranking da ATP, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 32 minutos de jogo na quadra principal do Hard Rock Stadium.

O russo de 25 anos enfrentará nas quartas o espanhol Roberto Bautista (7º cabeça-de-chave), que mais cedo derrotou o americano John Isner, campeão do torneio de 2018 e finalista de 2019, por 6-3, 4-6 e 7-6 (9/7).

"Essas partidas são muito difíceis. Nos momentos cruciais estávamos ambos muito cansados", disse o número 2 do mundo, que elogiou o nível de seu próximo adversário.

"Bautista é um jogador incrível. Vê-lo jogar às vezes me surpreende que ele não tenha sido pelo menos Top 5 (do ranking da ATP). Será um jogo muito difícil com certeza", previu.

No domingo, Medvedev havia sofrido fortes cãibras no último game do duelo contra o australiano Alexei Popyrin mas, com quase nenhuma mobilidade, conseguiu garantir a vitória graças a seu saque e aos erros do adversário.

Com 48 horas de descanso, o russo exibiu um desempenho solvente nesta terça-feira, contando com seu poderoso saque (11 'aces' contra nenhum de Tiafoe) e esperando pacientemente os melhores momentos para atacar.

Os dois sets foram equilibrados, mas, quando chegou o momento da decisão, o russo conseguiu vencer graças às quebras de saque decisivos.

Sem nenhum título de Grand Slam em seu currículo, o russo quer conquistar seu quarto título de Masters 1000 em Miami na ausência dos três gigantes do circuito, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, e a eliminação em sua primeira partida do alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça-de-chave.

