Medvedev vence francês e supera 1ª rodada do US Open; Osaka bate Bouzkova e avança

O russo Daniil Medvedev, segundo cabeça de chave, venceu na segunda-feira à noite o francês Richard Gasquet por 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) e avançou para a segunda rodada do US Open. Na próxima fase, Medvedev enfrentará o alemão Dominik Koepfer.

No torneio feminino, a japonesa Naomi Osaka, atual campeão do Grand Slam americano, superou a tcheca Marie Bouzkova por 6-4 e 6-1. Na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Osaka enfrentará sérvia Olga Danilovic.

