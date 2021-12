Medvedev derrota Andújar e passa às oitavas do US Open

O russo Daniil Medvedev passou para as oitavas de final do US Open ao vencer nesta sexta-feira, 3, o espanhol Pablo Andújar.

O russo, finalista do Grand Slam de Nova York em 2019, venceu por 6 a 0, 6 a 4 e 6 a 3, em uma hora e 56 minutos de jogo na quadra de Louis Armstrong.

Com nove aces, Medvedev deu nova demonstração de força contra Andújar, número 74 do ranking da ATP, que só conseguiu uma quebra de serviço na reta final do último set.

O tenista russo, que está atrás de seu primeiro título de Grand Slam depois de duas finais perdidas, enfrentará o vencedor do duelo entre o australiano Alex Popyrin e o britânico Daniel Evans.

