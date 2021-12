Estadão Conteúdo Medina, Yago e Ítalo avançam às oitavas na etapa francesa do Circuito Mundial

O surfe brasileiro terá três representantes nas oitavas de final da disputa masculina da etapa francesa do Circuito Mundial de Surfe, a nona das 11 previstas para a temporada 2019. Nesta segunda-feira, Gabriel Medina, Yago Dora e Ítalo Ferreira avançaram às oitavas de final em Hossegor.

Líder do ranking, Medina teve dificuldades na sua bateria pela terceira fase, mas superou o francês Marco Mignot por 9,76 a 8,84, conseguindo as notas que garantiram a sua vitória - 4,23 e 5,53 - apenas no final da disputa. O seu adversário nas oitavas de final será o australiano Adrian Buchan.

Em uma bateria de alto nível, Yago Dora derrotou o norte-americano Griffin Colapinto por 14,50 a 13,23, também com uma virada, após obter as notas 7,67 e 6,83. E agora vai duelar com o norte-americano Kolohe Andino.

Já no duelo brasileiro da terceira fase, Ítalo superou Jesse Mendes por 13,83 a 11,77, tendo conseguido suas notas - 7,00 e 6,83 - logo no começo da bateria. O compatriota até conseguiu a melhor nota da bateria - 7,37 -, mas não foi suficiente para impedir a sua eliminação. O próximo rival de Ítalo será o francês Michel Bourez.

Vice-líder do ranking, atrás apenas de Medina, Filipe Toledo foi eliminado ao perder para o francês Marc Lacomare por 12,83 a 12,17. Caio Ibelli foi superado pelo francês Jeremy Flores por 8,32 a 6,07, Michael Rodrigues foi batido pelo australiano Ryan Callinan por 14,33 a 13,00. Já Willian Cardoso caiu diante do australiano Wade Carmichael por 11,93 a 9,70, enquanto o havaiano Seth Moniz derrotou Peterson Crisanto por 12,60 a 10,77.

FEMININO - Na disputa feminina da etapa francesa, Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final ao fazer 12,34 a 8,50 na australiana Keely Andrew e agora terá pela frente a havaiana Carissa Moore. Já Silvana Lima foi eliminada ao perder para a norte-americana Lakey Peterson por 11,16 a 4,07.

