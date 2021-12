Medina vence primeira bateria e avança no Havaí

No primeiro dia de disputa do chaveamento principal do Pipe Masters, última etapa do circuito mundial de surfe, o brasileiro Gabriel Medina venceu nesta sexta-feira, 12, a bateria contra o australiano Dion Atkinson e o havaiano Reef McIntosh. Com isso, ele deu mais um passo em direção ao título inédito para o Brasil e avançou direto para a terceira fase da competição no Havaí, quando começam os confrontos eliminatórios, já sem direito a repescagem.

Medina chegou ao Havaí como líder do ranking, dependendo apenas dos seus resultados para ser campeão. Sofre ameaça de apenas dois surfistas. Em segundo lugar no campeonato, o australiano Mick Fanning também venceu sua bateria nesta sexta-feira e avançou direto para a terceira fase. Já o norte-americano Kelly Slater, que é o terceiro colocado, ficou em segundo na sua e terá que passar pela repescagem para seguir vivo na disputa.

O primeiro dos três candidatos ao título a entrar no mar foi Kelly Slater, que liderou sua bateria até os últimos segundos, mas sofreu uma virada espetacular do australiano Adam Melling. Dono de 11 títulos mundiais, o norte-americano tinha feitos duas boas ondas, com 8,10 e 7,70 pontos. Mas o surfista da Austrália reagiu e terminou na frente, ao conseguir uma nota 7,00 e outra 8,90 - no surfe, são computadas as duas melhores ondas de cada.

Na sequência, Fanning disputou sua bateria e ganhou com certa tranquilidade, apesar de ter corrido riscos nos minutos finais - terminou com 4,83 e 7,33 nas duas melhores notas. O espanhol Aritz Aranburu chegou a tirar um 9x27 e só precisava de um pequeno tubo para conseguir a virada, mas não encontrou mais onda, deixando com que o australiano avançasse direto para a terceira fase, mantendo a pressão sobre Medina.

O brasileiro não teve grande performance na sua primeira bateria, mas fez o suficiente para avançar em primeiro lugar, levantando a torcida que acompanhava suas manobras na areia da praia. Na soma das duas melhores ondas, Medina fez 8,83, longe dos 20 pontos possíveis. Mas Reef McIntosh conseguiu 5,10, enquanto Dion Atkinson marcou apenas 3,30.

