Medina perde de outro convidado e é eliminado em Margaret River

Sem ritmo nas ondas de Margaret River, o brasileiro Gabriel Medina se despediu de forma precoce da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, nesta quinta-feira. O campeão mundial de 2014 foi batido mais uma vez por um convidado da organização e foi eliminado logo na segunda fase, que era repescagem. Já Adriano de Souza, o Mineirinho, e Filipe Toledo avançaram na etapa australiana.

Medina foi superado pelo local Jacob Willcox por 10,53 a 9,00 na repescagem, após ser batido também pelo compatriota Jessé Mendes, na primeira fase da etapa. Com a nova derrota, o campeão de 2014 se despediu da etapa e deve perder boas posições no ranking da temporada. Antes do início da disputa em Margaret River, Medina ocupava o terceiro lugar.

Mineirinho, por sua vez, venceu o duelo brasileiro contra Jadson André, por 14,60 a 10,84. E Filipinho despachou o francês Joan Duru por 15,00 a 10,30. Miguel Pupo eliminou o local Stuart Kennedy por 10,87 a 9,17. Já Wiggolly Dantas caiu na repescagem, ao ser superado por Connor O'Leary, outro surfista da casa, por 13,43 a 8,94.

"Fico contente pela vitória e, infelizmente, foi contra um amigo, o Jadson (André), que precisava de um bom resultado como eu, mas Graças a Deus as ondas vieram para mim", comentou Mineirinho, campeão mundial em 2015. "Eu já venho para cá há mais de 10 anos, então conheço bem essa onda e aqui é um lugar que você tem que estar preparado para qualquer condição."

Com as vitórias de Mineirinho, Filipinho e Pupo na repescagem, o Brasil terá seis representantes na terceira fase. Isso porque Jessé Mendes, Ian Gouveia e Caio Ibelli já estavam garantidos nesta fase por terem vencido na estreia.

Na sequência da etapa, Mineirinho terá pela frente o local Bede Durbidge, enquanto Filipinho vai duelar com Connor O’Leary. Miguel Pupo vai encarar Julian Wilson, também da casa, enquanto Ian Gouveia enfrentará Owen Wright, campeão da primeira etapa do ano, também disputada na Austrália. Jessé Mendes vai pegar o sul-africano Jordy Smith e Caio Ibelli duelará com o havaiano Sebastian Zietz.

DESPEDIDA DOS FAVORITOS

Não foi só Medina que decepcionou nesta quinta-feira. Atual campeão da etapa, o local Matt Wilkinson também se despediu na repescagem ao ser derrotado pelo norte-americano Nat Young, que está substituindo o brasileiro Italo Ferreira, machucado, em Margaret River. Na sequência, o tricampeão mundial Mick Fanning foi eliminado pelo jovem norte-americano Kanoa Igarashi por apenas 1 centésimo de vantagem no placar: 12,77 a 12,76.

adblock ativo