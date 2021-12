Medina, Italo e Alejo passam pela repescagem e avançam em Fiji

Gabriel Medina, Italo Ferreira e Alejo Muniz superaram a repescagem na etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe e avançaram, em disputas encerradas no final da noite deste domingo (no horário de Brasília), à terceira fase da competição. Os brasileiros superaram com certa facilidade os seus respectivos adversários nesta fase, enquanto os seus compatriotas Caio Ibelli e Alex Ribeiro acabaram sendo eliminados nesta repescagem.

Campeão mundial em 2014, Medina seguiu em frente na Oceania ao derrotar o australiano Ryan Callinan por 15,94 a 14,10 após conseguir encaixar um aéreo e um tubo em suas baterias. Italo Ferreira, por sua vez, sobrou no duelo que travou com o surfista local Tevita Gukilau ao vencer por 10,67 a 3,50, enquanto Alejo Muniz também conseguiu boa vantagem sobre o australiano Julian Wilson, batido por 14,00 a 11,17.

Outro australiano presente na repescagem, Matt Wilkinson levou a melhor sobre Alex Ribeiro ao vencer por 13,10 a 11,10, enquanto Caio Ibelli, atual quinto colocado do ranking mundial, caiu diante do veterano Taj Burrow, outro surfista da Austrália, que ganhou por 15,30 a 13,03 nesta que é a sua última competição no Circuito Mundial, após 18 anos na elite do surfe.

Com os avanços de Medina, Italo e Alejo, o Brasil conta com oito surfistas na terceira fase da etapa de Fiji, que tem novo dia de disputas previsto para esta segunda-feira, quando será feita uma primeira chamada para o prosseguimento do evento às 16h30 (horário de Brasília). Os outros representantes do País que seguem na competição são Filipe Toledo, Adriano de Souza, Jadson André, Miguel Pupo e Wiggolly Dantas.

Entre eles, Jadson André anteriormente superou Medina na primeira fase em Fiji, jogando o campeão mundial para a repescagem. Já Alejo conseguiu se manter vivo na disputa na Oceania depois de ter sido superado no estágio anterior da competição pelo australiano John John Florence, campeão da etapa do Rio nesta temporada.

Agora, nesta próxima fase, Medina travará uma disputa contra outro australiano: Matt Banting, na primeira bateria prevista para o dia. Já na terceira, Filipe Toleno vai encarar o havaiano Dusty Payne, antes da lenda Kelly Slater medir forças com o sul-africano Jordy Smith. E, logo após a disputa que envolverá o norte-americano, Wiggolly Dantas tentará avançar em luta contra Conner Coffin, também dos Estados Unidos.

Depois, as duas baterias seguintes contarão com três brasileiros. Primeiro Adriano de Souza, o Mineirinho, encara o havaiano Keanu Asing, antes de Italo e Jadson André travarem uma disputa 100% nacional em Fiji. Já o fechamento das disputas do dia, caso as condições do mar ajudem, contará com outros dois surfistas do País em ação. O primeiro deles será Miguel Pupo contra o australiano Adrian Buchan, antes de Alejo Muniz encarar Matt Wilkinson, outro competidor da Austrália.

