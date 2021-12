Medina, Filipinho e John John avançam na repescagem da etapa de Portugal

Foi com susto, mas Gabriel Medina continua vivo na disputa da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, realizado em Peniche. O segundo colocado do ranking mundial avançou na repescagem do penúltimo evento da temporada ao derrotar Ryan Callinan por uma diferença de apenas 41 centésimos. Filipe Toledo e John John Florence também ganharam suas baterias e estão classificados para a terceira rodada da competição, que foi interrompida nesta quinta-feira por falta de boas condições do mar.

Na primeira bateria do dia, o líder do ranking mundial John John Florence não conseguiu boas ondas, mas garantiu a vitória com uma somatória de 10,54, contra 8,60 do português Miguel Blanco. Logo na sequência, Medina caiu na água. Em condições muito ruins, os dois surfistas sofreram para acertarem boas ondas e isso se refletiu nas notas. O brasileiro avançou com um total de 9,84 em suas duas melhores tentativas, enquanto Callinan ficou com 9,43.

Quem também continua na briga pelo título da etapa é Filipinho. O surfista de Ubatuba pegou apenas três ondas, mas que foram suficientes para garantir o triunfo sobre Adam Melling por 15,17 contra 4,90. O único atleta do País eliminado nesta fase foi Alex Ribeiro, que caiu na disputa contra Julian Wilson.

Outro que está eliminado é Matt Wilkinson. Surpresa no início da temporada, quando brilhou na perna australiana com vitórias nas etapas em Gold Coast e Bells Beach, o antigo ponteiro do ranking não foi páreo para Jeremy Flores: 10,00 contra 17,00.

A segunda fase acabou interrompida na quinta bateria, que ainda terá a participação dos brasileiros Alejo Muniz e Caio Ibelli. Anteriormente, Miguel Pupo, Jadson André, Wiggoly Dantas, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Italo Ferreira avançaram direto para a terceira fase em Portugal.

