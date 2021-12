Medina e Mineirinho seguem vivos na briga pelo título

A Tempestade Brasileira perdeu um de seus representantes na briga pelo título após as baterias realizadas nesta quarta-feira, 16, em Pipeline (Havaí), na última etapa da Liga Mundial de Surfe.

E foi justamente aquele que tinha mais chance de levar a taça. Filipe Toledo, número 2 do ranking, perdeu na terceira fase para o local Mason Ho e acabou eliminado. Em compensação, o atual campeão Gabriel Medina (4º no ranking) e Adriano de Souza, o Mineirinho (3º), continuam vivos.

Medina deu show. Na abertura da terceira fase, ficou com 15,84 nas notas somadas, contra 4,5 do sul-africano Jordy Smith. Assim, avançou para a etapa seguinte, na qual chegou a tirar um 9,3 para despachar facilmente C. J. Hobgood (EUA) e Keanu Asing (HAV).

Ele está nas quartas, assim como Mineirinho, que derrubou o irlandês Glenn Hall na terceira fase e, na seguinte, com um desempenho impecável (13,67) na soma das notas), bateu os australianos Josh Kerr e Adam Melling.

Superação

Apesar do bom desempenho da dupla brasileira, o principal favorito ao título continua sendo o australiano Mick Fanning, atual líder do ranking.

Nesta quarta, além de ter surfado em altíssimo nível, superou um duro golpe. Soube pouco antes do início das baterias que seu irmão mais velho, Peter, morreu enquanto dormia.

Mas isso não o atrapalhou durante a apresentação. Na terceira fase, com direito a uma nota 8,47, derrubou o havaiano Jamie O'Brien. Na quarta - contra a lenda Kelly Slater e o talentoso John John Florence, ambos americanos -, teve de surfar ainda melhor. Com um 9,3 e a nota somada de 17,3, superou por pouco Slater (16,47) e Florence (15,16), que vão para a repescagem.

Nas quartas, Medina, mesmo que avance, não terá mais chance de título se Mineirinho e/ou Fanning fizerem o mesmo. No caso desses dois, quem vencer a etapa leva a taça.

