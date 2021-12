Medina e Mineirinho avançam à terceira fase em etapa australiana do surfe

Depois do tempo ruim impedir a abertura da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe na quarta-feira, as competições em Bells Beach, na Austrália, finalmente começaram na última quinta. E com resultados positivos para os dois brasileiros campeões mundiais da modalidade. Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, fizeram bonito, venceram suas baterias e avançaram.

O mau tempo deu as caras novamente na praia australiana. As condições do mar foram piorando a cada bateria e, por isso, os organizadores optaram por encerrar as atividades do dia após a sexta das 12 bateras programadas para a primeira fase. Quatro brasileiros chegaram a ir à água, mas Ítalo Ferreira e Caio Ibelli não tiveram a mesma sorte dos outros dois.

O primeiro brasileiro a entrar no mar foi justamente Ibelli, que acabou na terceira colocação da bateria vencida pelo australiano Davey Cathels. Na sequência, Ítalo Ferreira também foi o último colocado no confronto que saiu com o norte-americano Kanoa Igarashi como vencedor.

Na quarta bateria, no entanto, Gabriel Medina fez bonito. Apenas 13.º na etapa de abertura do Circuito, em Gold Coast, também na Austrália, o campeão mundial de 2014 mostrou paciência no mar em condições ruins e fez o suficiente para levar a melhor com 13,84 pontos.

Duas baterias depois de Medina, Mineirinho entrou na água. Campeão mundial de 2015 e quinto colocado na primeira etapa do Circuito, o brasileiro também foi prejudicado pelas condições do mar, mas soube a hora certa de buscar as ondas e levou a melhor com 11,23 pontos.

Medina e Mineirinho estão classificados para a terceira fase em Bells Beach, enquanto Ítalo Ferreira e Caio Ibelli vão par a repescagem. Outros quatro brasileiros ainda vão ao mar nesta sexta pela primeira fase da etapa: Alex Ribeiro, Miguel Pupo, Wiggolly Dantas e Jadson André. Vale lembrar que Filipe Toledo e Alejo Muniz, lesionado, estão fora.

