O brasileiro Gabriel Medina venceu a sua bateria na primeira rodada da última etapa da temporada, na praia de Pipeline, no Havaí, nesta quinta-feira (10), e avançou diretamente para a terceira rodada.

Medina pegou bons tubos, somou 12.60 pontos e derrotou o havaiano Keanu Asing (7,84) e o australiano Wade Carmichael (3,73). Com isso, o quarto colocado do ranking mundial, segue com chances de conquistar o bicampeonato mundial de surfe.

Além de Medina, o brasileiro Ítalo Ferreira também avançou de fase, enquanto Jadson André perdeu e terá que disputar a repescagem por uma vaga na terceira fase.

Da Redação e agências Medina e Ítalo vencem bateria e avançam em Pipeline

