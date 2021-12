O surfe brasileiro terá dois representantes nas quartas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália, a segunda da temporada 2018 do Circuito Mundial. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançaram e seguem em busca do inédito título desse evento, enquanto Filipe Toledo, Adriano de Souza, o Mineirinho, e William Cardoso pararam na terceira fase, assim como havia ocorrido com Jessé Mendes, que deixou a competição no último domingo.

Medina e Ítalo Ferreira avançam às quartas de final em Bells Beach

Semifinalista em Bells Beach em 2016, Ítalo Ferreira fez um duelo brasileiro de altíssimo nível com Filipe Toledo na terceira fase. E ele se deu melhor ao conseguir uma ótima nota na sua melhor onda - 8,5 - e conseguindo um somatório de 16,60, superando o compatriota, que fez 15,4. Assim, passou de fase com a maior nota e o maior somatório do evento até então.

Em outro confronto brasileiro na terceira fase, Gabriel Medina derrotou Willian Cardoso por 14,16 a 13,3, deixando para trás o novato na elite do surfe. Já Mineirinho, mesmo tendo conseguido a melhor onda da sua bateria - 6,7 - acabou sendo batido pelo norte-americano Conner Coffin por 9,83 a 9,63. Assim, se despediu do desejo de repetir o título que faturou há cinco anos em Bells Beach.

Já pela quarta fase, Medina e Ítalo competiram na mesma bateria. E eles se deram bem diante do francês Jeremy Flores. Medina foi o melhor entre os três, com 13,33, Italo conseguiu 12,17 e a melhor nota, com 7,5, e Flores deixou o evento com 11.

Entre os estrangeiros, destaque para a eliminação do havaiano John John Florence, o atual bicampeão mundial, pelo compatriota Ezekiel Lau na terceira fase por 13,07 a 9,76. Além disso, se despedindo da elite do surfe, o australiano Mick Fanning postergou a sua participação ao avançar na quarta fase sendo o melhor da bateria que também contou com o norte-americano Patrick Gudauskas e o australiano Matt Wilkinson.

Nas quartas de final, Italo terá pela frente Lau, enquanto Medina duelará com o português Frederico Morais. O rival de Fanning vai ser o compatriota Owen Wright, enquanto o taitiano Michel Bourez medirá forças com o norte-americano Patrick Gudauskas. A próxima chamada em Bells Beach está agendada para as 17h30 (horário de Brasília) desta terça-feira.

