Medina é eliminado e John John pode garantir título já em Portugal

Gabriel Medina ficou mais longe do bicampeonato mundial de surfe. O brasileiro foi eliminado nesta sexta-feira, 21, na terceira rodada do etapa portuguesa do Circuito Mundial de Surfe (WTC). O havaiano John John Florence ser campeão já em Portugal, nesta que é a penúltima etapa da temporada.

Paralisada pela falta de condições do mar em Supertubos, durante a segunda rodada da etapa, a competição retornou nesta sexta-feira na praia Azenhas. Assim como aconteceu na fase de repescagem, o havaiano caiu na água antes do brasileiro e confirmou seu favoritismo. Apesar do bom desempenho do surfista local, Federico Morais, John John acertou boas manobras e conseguiu uma alta somatória: 16,27 contra 13,30.

Quando entrou na água, Medina já sabia da classificação do rival na bateria anterior. Pressionado, o primeiro atleta do País campeão mundial de surfe não conseguiu selecionar as melhores ondas e acabou perdendo para Jeremy Flores. O francês já havia eliminado o antigo líder do WCT, Matt Wilkinson, nesta etapa e, pela primeira vez no ano, passou da terceira rodada: 15,77 e 14,17 para o brasileiro.

Com a eliminação, Medina agora torce para John John Florence não chegar à final da etapa portuguesa. Caso passe das semifinais, o havaiano de 24 anos já poderá comemorar seu primeiro título mundial.

OUTROS BRASILEIROS

O dia não começou bem para a 'Brazilian Storm', como são conhecidos os brasileiros que disputam a elite do surfe. Apesar de uma boa apresentação, Wiggolly Dantas acabou perdendo para o veterano Joel Parkinson e se despediu da disputa. Jadson Andre também acabou eliminado por Julian Wilson e vê sua permanência na primeira divisão do surfe ameaçada. Brigando pelo posto de melhor estreante da temporada, Caio Ibelli foi superado por Michel Bourez.

Apenas Adriano de Souza, o Mineirinho, atual campeão mundial, conseguiu vaga na quarta rodada ao passar por Kanoa Igarashi. Miguel Pupo, Filipe Toledo e Italo Ferreira ainda caem na água nesta sexta.

adblock ativo