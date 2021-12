Medina desbanca campeões em dia de brasileiros no surfe

Não é de hoje que os surfistas brasileiros estão desbravando os marés, mas este sábado, 18, foi especial. O trio Gabriel Medina, Adriano de Souza "Mineirinho" e Alejo Muniz venceram três das quatro baterias da disputa em Jeffreys Bay, na África do Sul. Com isso, eles avançaram para as quartas de final da etapa da Liga Mundial de Surfe.

O destaque ficou com Medina, que desbancou dois nomes de peso do surfe, o norte-americano Kelly Slater e o australiano Mick Fanning. O brasileiro conseguiu a nota de 12,90 em uma bateria de poucas ondas. O norte-americano ficou em segundo com 12,27 e o australiano, que foi campeão em Jeffreys Bay no ano passado, terminou em terceiro com 9,94.

A disputa entre os três era uma das mais esperadas do ano, já que reunia os três últimos campeões. O trio de peso reúne 15 títulos mundiais. Medina ganhou o WCT em 2014, mas o "rei" da competição é Slater, que já venceu 11 vezes. Fanning também já foi considerado o melhor três vezes.

Mineirinho

Se 2014 foi o ano de Medina, 2015 tem sido generoso com Mineirinho. Ele é o atual líder do ranking mundial. O paulista venceu a bateria com o também brasileiro Wiggolly Dantas e o norte-americano Nat Young. A vitória foi apertada, Mineirinho fez 13,00 pontos contra 12,57 de Dantas.

Wiggolly Dantas ainda tem uma chance. Ele e os demais atletas derrotadas na quarta fase vão participar da repescagem e disputar vaga nas quartas de final. Dantas vai enfrentar o astraliano Julian Wilson.

Alejo

A outra bateria "brasileira" foi disputada por Alejo Muniz, que venceu o havaiano Keanu Asing e o taitiano Michel Bourez.

