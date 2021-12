Medina avança e Slater vai à repescagem na França

O brasileiro Gabriel Medina segue forte rumo ao primeiro título mundial de surfe para o País. Nesta quinta-feira, 2, ele avançou para as quartas de final da etapa de Hossegor, na França, válida pelo Circuito Mundial de surfe (WCT, na sigla em inglês).

Quando o paulista, de 20 anos, entrou na água, já estava muito confiante pois sabia que não poderia perder a liderança do ranking mundial nesta etapa. Em sua bateria, ele bateu o haviano John John Florence e o australiano Josh Kerr.

Depois dele, Kelly Slater, seu principal rival na briga pelo título, enfrentou os brasileiros Filipe Toledo e Miguel Pupo. O americano, 11 vezes campeão mundial, viu Pupo avançar direto às quartas. Slater e Filipinho disputam hoje a repescagem.

"Eu estava me sentindo bem. As ondas finalmente apareceram, consegui boas ondas, me senti bem com a prancha. Consegui minha primeira onda, foi um nove, tive sorte ali", comentou Medina após a classificação, que o fez garantir, no mínimo, o 5º lugar na etapa.

Na repescagem serão quatro confrontos: Mick Fanning x John John Florence; Josh Kerr x Matt Wilkinson; Filipe Toledo x Jadson André; e Taj Burrow x Kelly Slater. Além de Medina. classificaram-se diretamente para as quartas de final: Kolohe Andino, Miguel Pupo e Jordy Smith.

Líder

Medina lidera o ranking com 51.350 pontos. Slater é o 2º, com 44.850. Depois da etapa da França vão faltar apenas mais duas (Portugal e Havaí). O vencedor de cada prova soma 10 mil pontos no ranking.

O paulista não tem chances de se sagrar matematicamente campeão na França, mas uma vitória o deixaria muito perto de se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial.

Em 7º lugar, Mineirinho é o segundo melhor brasileiro no campeonato. Depois aparecem Pupo (16º), Filipinho (21º), Alejo Muniz (27º), Jadson (29º) e Raoni Monteiro (35º).

adblock ativo