Gabriel Medina segue vivo na briga pelo título do Circuito Mundial de Surfe (CT) de 2019. Ele venceu seu compatriota Caio Ibelli, nesta quinta-feira, 19, nas oitavas de final do Pipe Masters, no Havaí, a última etapa do ano, e se manteve na disputa com o também brasileiro Italo Ferreira. Já o norte-americano Kolohe Andino foi eliminado e ficou fora da disputa.

Da Redação, com informações do UOL Medina avança e segue com Italo na briga pelo título mundial de surfe

Líder do raking, Italo avançou às oitavas logo na primeira bateria do dia, após mais de uma semana sem competição pela má condição do mar. Ele bateu o brasileiro Peterson Crisanto por 11,84 a 4,23. Já Medina caiu na água na quinta bateria das oitavas. O bicampeão levou a melhor contra Caio Ibelli por 4,23 a 1,13.

Nas quartas de final, Medina pegará o havaiano John John Florence, enquanto Italo enfrenta o também brasileiro Yago Dora. Só Italo e Medina seguem na disputa pelo título. A vantagem é de Italo. Ele levará o caneco se vencer a etapa ou se for eliminado na mesma fase que Medina em Pipeline. Já o bicampeão chegará ao tri se vencer o Pipe Masters ou se acabar a etapa uma fase à frente de Italo. Nos últimos seis anos, cinco títulos ficaram com o Brasil.

