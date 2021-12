Medina avança e baiano Bino Lopes cai na 2ª fase do Mundial de Surfe

A quarta-feira, 10, amanheceu com ondas um pouco menores, mas em boas condições para realizar a segunda fase da etapa brasileira do Mundial de Surfe, que está sendo disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Logo na primeira bateria, o catarinense Yago Dora (foto), que venceu a triagem na segunda-feira, avançou para a terceira fase ao despachar o norte-americano Kolohe Andino top 5 do ranking mundial.

Foto: Damien Poullenot | WSL

Dora acertou aéreos para tirar uma nota 9,10, que foi decisiva para garantir a vitória sobre o californiano Kolohe Andino. A pontuação final foi 14,27 a 13,23 pontos para Dora no primeiro duelo eliminatório do Rio Pro.

Essa é a primeira vez que o catarinense, que ocupa a 3ª posição no ranking do WSL Qualifying Series (a 2ª divisão do surfe mundial), participa de uma etapa do World Surf League Championship Tour (a 1ª divisão).

Ele já tinha dado trabalho para o campeão mundial John John Florence na terça-feira, perdendo para o havaiano por uma pequena diferença de 14,67 a 14,64 pontos.

"Foi minha primeira vitória num evento do CT e estou amarradão", disse Yago Dora. "Fiquei bem nervoso no final, porque Kolohe tinha a prioridade da próxima onda, mas vi uma seção onde podia mandar um aéreo e o vento ajudou também", completou.

Dora finalizou dizendo que vai precisar ficar muito focado agora, pois voltará a enfrentar o número 1 do Jeep WSL Leader, John John Florence, na terceira fase.

Duelo de brasileiros

Já o paulista Gabriel Medina (foto) superou Jessé Mendes no duelo de brasileiros para também avançar para terceira fase. Ele anotou 7,60 e 6,60, totalizou 14,20 pontos contra 10,66 de Mendes.

Foto: Damien Poullenot | WSL

"Estou feliz por ter vencido, mas foi muito difícil", disse Medina, que também comentou sobre a entrada do surfe nas Olímpiadas. "Espero fazer parte da equipe que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos", disse.

Bino cai, mas leva R$ 30 mil

Houve tempo também para o confronto entre o segundo colocado do ranking, Owen Wright, e o baiano Bino Lopes. Wright começou a bateria com uma onda bem surfada que valeu nota 8,5 e confirmou o favoritismo contra o baiano, chamado na última hora para substituir Kelly Slater na etapa brasileira.

O australiano avançou para a terceira fase por uma larga vantagem de 16,00 a 8,97 pontos. Bino Lopes terminou em 25º lugar na etapa e vai receber US$ 10 mil dólares (cerca de R$ 31 mil) pela participação no evento.

Baterias suspensas

No meio da manhã, o vento apertou e acabou com a formação das ondas, fazendo a comissão técnica da World Surf League paralisar a competição e marcar uma nova chamada para as 6h45 desta quinta-feira, 11, em Saquarema.

Só deu tempo de um úlitmo confronto, entre o australiano Matt Wilkinson e o italiano Leonardo Fioravanti, já com as condições do mar difíceis.

Um vento forte agiu negativamente na boa formação das ondas, mas Wilkinson conseguiu derrotar Fioravanti por 11,00 a 10,43 pontos.

Assim que terminou essa bateria a comissão técnica decidiu paralisar a competição. Foi marcada uma chamada para as 10h15, porém o mar não melhorou.

O vento apertou ainda mais e a bateria entre o potiguar Jadson André e o taitiano Michel Bourez foi definitivamente adiada para esta quinta-feira, 11, com a primeira chamada do dia as 6h45 em Saquarema.

O chefe dos juízes, Luli Pereira, comentou a decisão: "Os comissários da WSL optaram por paralisar a segunda fase, até porque os surfistas não estavam felizes com as condições pequenas, com ondas mexidas", afirmou.

A competição está sendo transmitida, ao vivo, pelo www.worldsurfleague.com

Resultados do dia

1ª Yago Dora (BRA) 14.27 x 13.23 Kolohe Andino (EUA)

2ª Owen Wright (AUS) 16.00 x 8.97 Bino Lopes (BRA)

3ª Gabriel Medina (BRA) 14.20 x 10.66 Jessé Mendes (BRA)

4ª Matt Wilkinson (AUS) 11.00 x 10.43 Leonardo Fioravanti (ITA)

Baterias adiadas para a quinta-feira, 11

1ª Michel Bourez (TAH) x Jadson André (BRA)

2ª Sebastian Zietz (HAV) x Ethan Ewing (AUS)

3ª Caio Ibelli (BRA) x Joan Duru (FRA)

4ª Conner Coffin (EUA) x Bede Durbidge (AUS)

5ª Connor O´Leary (AUS) x Stu Kennedy (AUS)

6ª Adrian Buchan (AUS) x Miguel Pupo (BRA)

7ª Frederico Morais (PRT) x Jack Freestone (AUS)

8ª Ezekiel Lau (HAV) x Wiggolly Dantas (BRA)

