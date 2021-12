A praia do Postinho, na Barra da Tijuca, viu neste sábado um momento histórico para o surfe. O brasileiro Gabriel Medina, campeão mundial em 2014, se tornou o primeiro atleta a acertar um backflip em uma bateria do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Pelo feito, recebeu uma nota 10 unânime.

O backflip é a manobra mais aclamada dos esportes radicais e consiste em um mortal para trás. Medina já havia conseguido acertar o movimento em treinos, inclusive filmados, mas nunca havia submetido o backflip à apreciação dos juízes, em um torneio oficial. Quando o fez, na manhã deste sábado, recebeu cinco notas 10.

Medina acerta 1º backflip da história e leva '10 perfeito' no Rio

Ele já havia tentado a manobra no ano passado, na finalzinho da bateria que consagrou Adriano de Souza, o Mineirinho, como campeão mundial. Na ocasião, não acertou por muito pouco. Desta vez, ao concluir o movimento, levou os braços como que perguntando: "como assim?"

O backflip veio na repescagem da etapa do Rio, contra o também brasileiro Alex Ribeiro. Com outra belíssima apresentação, de 9,4 pontos, Medina somou 19,40 e passou fácil, contra apenas 7,90 do rival, eliminado. Mineirinho também se manteve na competição, vencendo Bino Lopes, outro surfista da casa.

