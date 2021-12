Médicos do Bellator afirmam que saúde de Kimbo estava em dia

A morte de Kimbo Slice segue causando repercussão no mundo do MMA. Nesta quarta-feira, 8, o Bellator, organização pela qual o lutador atuava, emitiu um comunicado oficial dizendo não ter identificado qualquer problema com o atleta nos exames realizados recentemente.

De acordo com a organização, o atleta realizou exames clínicos antes de sua luta, procedimento padrão para atletas acima de 35 anos, e ainda foi submetido a exames específicos, como eletrocardiograma e eletroencefalograma.

"Se houvesse qualquer sinal de que o Kimbo não estava saudável o bastante para lutar, nós não teríamos permitido que ele lutasse. Todos os sinais físicos dele estavam bons. Os documentos médicos dele já estão com o Departamento de Licença e Regulação do Texas", revelou o porta-voz da organização.

Já os órgãos norte-americanos publicaram, nesta quarta-feira, 8, que a situação do coração do atleta era tão delicada que ele teria precisado passar por um transplante para continuar vivendo.

Kimbo, 42 anos, sofreu um ataque cardíaco fulminante na última segunda, 6.

