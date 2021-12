Médico prevê volta de Götze na final contra o Bayern

Um dos principais jogadores do Borussia Dortmund, o meia Mario Götze sofreu uma contusão muscular ainda no primeiro tempo do jogo contra o Real Madrid, na última terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Mas o médico do clube alemão afirmou nesta quinta que ele deve ter condições de disputar a decisão da competição, contra o rival Bayern de Munique, no dia 25 de maio, em Londres.

Götze sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e precisou deixar o campo logo aos 14 minutos do jogo de terça-feira, quando o Borussia Dortmund perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu - o time alemão ficou com a vaga por ter vencido em casa por 4 a 1. Desde então, ficou a dúvida sobre a presença do jovem astro de 20 anos na final da Liga dos Campeões.

Nesta quinta-feira, porém, o médico do clube, Markus Braun, revelou ser um "objetivo realista" a recuperação de Götze para a disputa da final no dia 25 de maio. De qualquer maneira, o meia já está descartado para a disputa das três últimas rodadas do Campeonato Alemão, quando o Borussia Dortmund luta para assegurar o vice-campeonato - o Bayern de Munique já é campeão antecipado.

Se realmente puder jogar, Götze promete ser um dos personagens principais da final da Liga dos Campeões. Além de ser uma peça fundamental para o Borussia Dortmund, ele já acertou sua transferência justamente para o Bayern na próxima temporada - para tirar o astro do rival, o clube de Munique decidiu pagar a multa da rescisão contratual, estipulada em 37 milhões de euros.

No dia 25 de maio, no Estádio de Wembley, será a primeira vez na história que dois times alemães disputam a final da Liga dos Campeões da Europa. Enquanto o Borussia Dortmund conseguiu uma classificação sofrida diante do Real Madrid, o Bayern de Munique eliminou outro poderoso adversário espanhol, mas com muito mais tranquilidade, ao fazer 7 a 0 no placar agregado do confronto.

adblock ativo