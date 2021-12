Média de gols de Souza, o Caveirão tricolor, é maior que a de Messi em 2012

Com a vida já feita, Souza não quer mais saber de holofotes sobre ele. Na última segunda-feira, 26, dia seguinte ao jogo contra o Itabuna, no qual marcou quatro gols e foi o grande personagem, poucos foram os privilegiados que o viram durante sua rápida passagem pelo Fazendão. Após o leve treino que realizou, foi cair nos braços da esposa e do filho Luca, de quatro anos.

Sendo assim, vale recorrer àqueles que convivem com o Caveirão para tentar saber um pouco mais sobre o atacante, em nova fase discreta. E há muito o que falar sobre alguém que tem, em 2012, 18 gols em 12 partidas e média superior até a do gênio argentino Messi?

As palavras mais corriqueiras para defini-lo são “artilheiro”, “matador” e afins. Os companheiros Coelho e Lulinha, respectivamente, não fugiram aos óbvios adjetivos. Gabriel foi na onda: “É o cara!”. E fora de campo? “O cara também”.

