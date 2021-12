Medalhistas olímpicos divulgam mundial de judô em Salvador

Os medalhistas do judô brasileiro em Londres-2012 estiveram em Salvador nesta sexta-feira, 28, para divulgar o 10º Campeonato Mundial de Judô por Equipes, que acontece na capital baiana nos dias 27 e 28 de outubro na arena montada no Grand Hotel Stella Maris. No mesmo evento, foram anunciados os 20 atletas que vão formar a equipe brasileira na maior competição internacional da modalidade (veja no fim da matéria).

Esta não será apenas a primeira edição do Mundial no Brasil como também a primeira vez que o torneio acontece no continente americano. As outras nove edições foram disputadas na Ásia ou na Europa. O Brasil tem quatro pratas - 98, 2007, 2010 e 2011 - e um bronze - 2008.

Como não deixaria de ser, o destaque do evento ficou para a piauiense Sarah Menezes, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro no judô olímpico. A campeã nos Jogos de Londres será a única representante nordestina no Mundial, e admite o peso por lutar em sua região natal.

"É uma sensação muito boa e fico muito honrada por representar o Nordeste. O Mundial é uma competição por equipes muito forte e será praticamente uma Olimpíada aqui na Bahia, com vários atletas que participando de Londres vindo para cá", comentou a medalhista.

Apesar do respaldo olímpico, Sarah terá que encarar um desafio diferente no Mundial em Salvador. Além de ser a sua primeira participação no torneio por equipes, a judoca, acostumada a lutar na categoria até 48 kg, terá que competir na categoria até 52 kg, a mais leve do campeonato.

Ney Wilson Silva, coordenador técnico da Confederação Brasileira de Judô, explica que no Mundial existem apenas cinco divisões de peso, enquanto nas Olimpíadas são sete. "A redução é para contemplar o máximo de países na competição, o que seria mais difícil com todas as faixas de peso", esclareceu.

Sendo assim, a piauiense chama a atenção para a dificuldade que enfrentará no torneio. "Vai ser uma competição mais difícil ainda, porque vou enfrentar atletas olímpicos de uma categoria que não é a minha, vai ser uma experiência toda nova", disse Sarah, que ainda não teve tempo para estudar os adversários. "Não conheço ninguém ainda, então todos vão dar trabalho. Mas garanto que vou estudar bastante os adversários antes do Mundial", garantiu.

Dos quatro medalhistas brasileiros em Londres, apenas Sarah e Rafael Silva, o "baby", bronze na categoria acima de 100 kg, participarão do campeonato. Mayra Aguiar e Felipe Kitadai, bronze nas Olimpíadas, não se encaixaram nas faixas de peso exigidos pelo Mundial.

Recém-criada no judô internacional, a modalidade por equipes ainda não faz parte do torneio olímpico. Segundo Paulo Wanderley Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Judô, um representante do Comitê Olímpico Internacional (COI) foi convidado para assistir o Mundial em Salvador e estudar a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos de 2016.

Equipe Salvador 2012 Masculina: Técnico: Luiz Shinohara

66kg

Leandro Cunha - Pinheiros/SP - vice-campeão mundial (2010/11), seleção olímpica Londres 2012

Luiz Revite - Paineiras/SP - campeão sul-americano 2012

73kg

Bruno Mendonça - AJ Rogério Sampaio/SP - campeão Jogos Pan-Americanos 2011, seleção olímpica Londres 2012

Marcelo Contini - FPJ - campeão do Grand Slam Rio 2012

81kg

Leandro Guilheiro - Pinheiros/SP - bronze Olimpíadas de Atenas 2004 e Pequim 2008, vice-campeão mundial 2010, bronze mundial 2011, equipe olímpica Londres 2012

Victor Penalber - Gama Filho/RJ - campeão do Grand Slam Rio 2012

90kg

Tiago Camilo - Pinheiros/SP - bronze Olimpíadas de Sydney 2000 e Pequim 2008, campeão mundial 2007, equipe olímpica Londres 2012

Henrique Silva - Pinheiros/SP - campeão Torneio Internacional de Bremen 2012 (júnior)

+90kg

Rafael Silva - Pinheiros/SP - bronze Olimpíadas de Londres 2012

Davi Moura - FMT - bronze no Grand Slam Rio 2012

Seleção Brasileira Feminina: Técnica: Rosicleia Campos

52kg

Sarah Menezes - AJ Expedito Falcão/PI - campeã olímpica Londres 2012 (48kg), bronze mundial (2010/11)

Erika Miranda - Flamengo/RJ - campeã Grand Slam Rio 2011, equipe olímpica Londres 2012

57kg

Ketleyn Quadros - Minas Tênis Clube/MG - bronze Olimpíadas de Pequim 2008

Flávia Gomes - Pinheiros/SP - vice-campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude Singapura 2011

63kg

Rafaela Silva - Instituto Reação/RJ - vice-campeã mundial 2011, equipe olímpica Londres 2012 (57kg)

Katherine Campos - Flamengo/RJ - prata no Grand Slam Rio 2012

70kg

Maria Portela - Sogipa/RS - campeã dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011, equipe olímpica Londres 2012

Nadia Merli - Pinheiros/SP - campeã do Grand Slam Rio 2012

+70kg

Suelen Altheman - AJ Rogério Sampaio/SP - prata no Grand Slam Rio 2010, equipe olímpica Londres 2012

Rochele Nunes - Sogipa/RS - bronze no Grand Slam Rio 2011/2012

Países participantes no Mundial Salvador 2012:

Feminino: Brasil, Japão, China, Mongólia, Coréia, Rússia, França, Alemanha, Turquia, Cuba, México, Ucrânia, Estados Unidos, Argélia, Argentina e Grã Bretanha

Masculino: Brasil, Japão, Uzbequistão, Mongólia, Coréia, Geórgia, Rússia, Ucrânia, Cuba, França, Estados Unidos, Argélia, Argentina, Grã Bretanha, China e Venezuela.



