McLaren promete 'plano agressivo' para reagir na F1

Com Jenson Button e Kevin Magnussen nas respectivas oitava e nona posições do Mundial de Pilotos, a McLaren já mostrou evolução em relação ao ano passado, no qual amargou uma temporada historicamente ruim na Fórmula 1. Porém, a equipe não está conformada com o desempenho discreto apresentado até aqui em 2014 e promete colocar em prática um plano de desenvolvimento "agressivo" para a continuidade do campeonato, cuja próxima prova acontecerá no dia 11 de maio, data do GP da Espanha.

A promessa foi feita pelo diretor de corridas da equipe inglesa, Eric Boullier, que espera por uma evolução do carro sendo apresentada já a partir da corrida que será realizada em Barcelona. "Tudo já está planejado. Na Espanha veremos uma interessante melhora para o carro", aposta o dirigente francês, apontando também que a escuderia vem conseguindo um "ritmo de desenvolvimento muito, muito bom" nos testes realizados em seu túnel de vento.

A McLaren abriu bem essa temporada da F1, com Magnussen e Button conquistando as respectivas segunda e terceira posições do GP da Austrália, após o australiano Daniel Ricciardo chegar em segundo na pista, mas ser punido por uso irregular do combustível da sua Red Bull. Em seguida, na Malásia, Button foi o sexto colocado. Nas duas provas seguintes, entretanto, o dinamarquês e o inglês amargaram desempenhos ruins e sequer figuraram na zona de pontuação no Bahrein e na China.

Os últimos resultados, porém, não abalaram a confiança de Boullier, que ainda vê a McLaren em condições de poder rivalizar, inclusive, com a Mercedes, cuja dupla Nico Rosberg e Lewis Hamilton vem dominando este Mundial. "Temos de acreditar que venceremos uma corrida. Acho que estaremos prontos para seguir avançando para trazer um desenvolvimento muito forte e agressivo para a temporada. Acho que nos colocaremos em posição para lutar por uma vitória, talvez não na primeira parte da temporada, mas espero que pelo menos mais tarde", aposta.

adblock ativo