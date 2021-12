McLaren esquece tradição e altera nome do carro para temporada 2017

A McLaren surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar que optou por deixar de lado uma das suas tradições. A equipe inglesa alterou a nomenclatura do seu carro, deixando para trás o tradicional "MP4" e optando por chamar o seu bólido para o campeonato de 2017 como MCL32.

O "MP4" era utilizado pela McLaren para nomear os seus carros desde a temporada 1981 da Fórmula 1. E ele tinha total relação com Ron Dennis, que no início dos anos 1980 fundiu o seu time na Fórmula 2, o Marlboro Projet Four - MP4 - com a equipe inglesa na principal categoria da Fórmula 1.

Dennis, porém, deixou a McLaren no final de 2016, sendo substituído no cargo de diretor-executivo da equipe por Zak Brown. E agora uma das suas marcas acabou sendo deixada de lado pela tradicional equipe inglesa.

Anteriormente, a McLaren havia anunciado que o seu carro para o próximo campeonato da Fórmula 1 agora batizado como MCL32, seria apresentado em 24 de fevereiro. E no próximo ano, a equipe terá o espanhol Fernando Alonso, dono de dois títulos mundiais, e o belga Stoffel Vandoorne, escolhido para substituir o inglês Jenson Button, como seus pilotos titulares.

A Fórmula 1 terá dois períodos de testes coletivos da pré-temporada, agendados para 27 de fevereiro a 2 de março e de 7 a 10 de março, ambos em Barcelona. A abertura do campeonato será em 26 de março, quando será realizado o GP da Austrália.

adblock ativo