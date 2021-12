McGregor toma cinturão de José Aldo durante entrevista

O clima voltou a esquentar entre o brasileiro José Aldo e o irlandês Conor McGregor. Durante a entrevista coletiva de promoção do confronto entre os dois, na Irlanda, nesta terça-feira, 31, McGregor, inesperadamente, se levantou onde estava sentado e pegou o cinturão do UFC que estava na mesa de Aldo.

O momento levou a torcida - a maioria irlandesa presente no evento- ao delírio. Em seguida, Aldo se levantou e tentou partir para cima de McGregor. Dana White, presidente do UFC, junto com seguranças rapidamente se colocaram entre os dois, para evitar a briga.

Por fim, os funcionários do UFC pegaram o cinturão de volta e colocaram de volta na mesa do brasileiro, que não parava de xingar McGregor. Aldo avisou que a ação de McGregor foi o mais perto que o lutador irlandês teve de tocar no cinturão.

"Ele só tem que pegar rápido o cinturão ou comprar um, porque eu sempre serei o campeão. Minha nação conhece um campeão, como eu sou. Já enfrentei coisas piores, já vi muito mais. Já lutei para 55 mil pessoas, enquanto aqui tem no máximo dois mil. Vocês vão continuar chorando em casa atrás de um campeão", provocou Aldo.

Os dois lutadores já haviam trocado farpas no evento promocional realizado no Maracanazinho, há 10 dias, no Rio de Janeiro. Atual campeão do peso-pena, Aldo defenderá o título contra McGregor no dia 11 de julho, no MGM Grande Garden Arena, em Las Vegas, nos EUA.

