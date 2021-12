McGregor provoca Aldo: 'Eu tinha a chance de vencê-lo'

Conor McGregor disse em entrevista ao canal norte-americano da ESPN que José Aldo fugiu do confronto que estava marcado no UFC 189 no próximo dia 11, em Las Vegas. "Eu acho que ele já tinha sido vencido mentalmente. Eu tinha a chance de vencê-lo fisicamente. Durante a turnê do mundial, eu senti que ele estava tentando achar uma saída. Ele, seu treinador e seu time acharam uma saída", provocou o irlandês.

Depois de anunciar o desfalque de José Aldo para a luta contra McGregor, na terça-feira, 30, o presidente do Ultimate, Dana White, confirmou o norte-americano Chad Mendes como o substituto do brasileiro. Esse já era o plano B do Ultimate desde a última semana, quando o Aldo sofreu uma contusão na costela, durante um treino preparatório.

"André Pederneiras (técnico de Aldo), me ligou e basicamente disse que a costela ainda estava doendo muito e ele [Aldo] não faria a luta. Então Chad Mendes agora vai enfrentar Conor McGregor pelo cinturão interino. José Aldo já teve de sair de cinco lutas pelo cinturão, Conor está pronto para seguir em frente. O número 1 da categoria, Chad Mendes, também está pronto. Então isso faz sentido. Assim que Aldo estiver pronto, faremos a unificação dos cinturões. Essa foi a sua decisão. Não me sinto bem com isso, nós gastamos muito dinheiro promovendo esse combate, muita gente estava empolgada com essa luta, então isso é definitivamente desapontador'', disse Dana White.

Sobre enfrentar o seu novo adversário no octógono, valendo o cinturão interino da categoria peso-pena, McGregor foi direto. ""Chad Mendes e José Aldo são iguais, então também vencerei Mendes em quatro minutos. Os golpes que eu achava que acertaria em Aldo, vou acertar em Mendes, que aos quatro minutos estará inconsciente. Eu vou demoli-lo, vou arrancar a cabeça dele", ameaçou.

