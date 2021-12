McGregor lança dardos em foto de José Aldo e come os pedaços

Desafiante ao título dos penas do UFC, que está em posse do campeão José Aldo, o irlandês Conor McGregor visitou um bar em Ipanema na noite desta quinta-feira, 19. O falastrão brincou de lançar dardos em uma foto de José Aldo como forma de provocação.

Não satisfeito, depois de perfurar a imagem do atual campeão, ele subiu numa mesa, rasgou a foto do brasileiro, a mastigou e jogou no público. Depois tirou a camisa e levou os fãs presentes à loucura. Aos berros de uma canção irlandesa, McGregor comemorou como se tivesse vencido uma luta no UFC.



Veja as imagens:

