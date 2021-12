O clima esquentou entre McGregor e Nate Diaz após coletiva de promoção do UFC 196 no David Coperfield Theater, localizado no Hotel Cassino MGM, em Las Vegas. Os lutadores quase anteciparam a briga marcada para este sábado, 5, e tiveram de ser contidos por Dana White, presidente do Ultimate, e seguranças.

Diaz fez a sua pose habitual, com o braço esticado e punho cerrado, e Conor McGregor, ao se aproximar, se irritou com a posição do rival e deu um tapa na mão do seu adversário.

Da Redação McGregor e Diaz são contidos durante encarada tensa

Atual detentor do cinturão do peso-pena, McGregor manteve a marra durante a conferência. "Parte de mim quer prolongar um pouco, mostrar aos fãs alguns movimentos novos, novas técnicas. Espero que o Nate aguente. Ele é resistente, só sofreu nocautes técnicos. Espero que ele resista pelo menos até o fim do primeiro round, ou até o segundo. Mas eu não consigo me controlar. Quando eu começo a atacar, eles entram em pânico", disse em entrevista divulgada no site do UFC. [confira o card do UFC 196 abaixo]

