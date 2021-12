MC Livinho é registrado como jogador profissional pelo Audax de São Paulo

O cantor de funk MC Livinho roubou a cena no mundo do futebol neste sábado, 7. Figura carimbada nas partidas beneficentes de fim de ano, o artista agora se tornou jogador profissional e foi registrado pelo clube Audax Osasco, de São Paulo, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no dia 3 de março.

Sem alarde, Livinho foi regularizado no BID e aparece no site com seu nome de nascimento, Oliver Decesary Santos. O cantor e o clube, que disputa a série A2 do Campeonato Paulista, não anunciaram a contratação do, agora, atleta profissional.

Livinho aparece com contrato definitivo junto ao clube paulista | Foto: Reprodução | CBF

Na conta oficial do funkeiro, no Instagram, apenas uma descrição chama a atenção. Na biografia do perfil aparece "AGUARDEM LANÇAMENTO". Detalhe curioso é o fato de o artista apagar a maioria de suas fotos no perfil, e apenas ter oito publicações atualmente.

adblock ativo