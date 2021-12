Mbappé e Neymar garantem 12ª vitória e marca histórica para o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain atingiu nesta sexta-feira a marca recorde de 12 vitórias consecutivas pelo Campeonato Francês ao vencer o Lille por 2 a 0, em jogo disputado no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa. Mbappé e Neymar, ambos na segunda etapa, fizeram os gols. Pepe diminuiu para os visitantes.

Jamais um clube das cinco principais ligas europeias (Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha) atingiu esta sequência. O Tottenham conseguiu somar 11 vitórias no Campeonato Inglês durante a temporada 1960/1961. A equipe só não chegou às 12 vitórias, pois foi parado pelo Manchester City, que arrancou um empate por 1 a 1, no antigo estádio White Harte Lane, em Londres.

Os jogadores do Paris Saint-Germain, juntamente com o técnico alemão Thomas Tuchel, festejaram demais a conquista após o apito final, com direito a uma camisa amarela com o número 12 em destaque.

Mbappé, aos 25 minutos, abriu o placar, com grande categoria, após assistência de Neymar. O segundo jogo veio depois de uma tabela rápida dos dois atacantes. Desta vez, aos 39 minutos, o gol foi de Neymar. O Lille descontou só aos 48, após cobrança de Nicolas Pepe, que bateu sem chances de defesa para o goleiro italiano Buffon.

O Paris Saint-Germain soma 36 pontos, com 41 gols marcados e apenas sete sofridos. O Lille é justamente o segundo colocado na tabela de classificação com 25.

Seis jogos estão programados para este sábado pela 12.ª rodada: Lyon x Bordeaux, Dijon x Nimes, Nice x Amiens, Strasbourg x Toulouse, Caen x Rennes e Reims x Monaco. Outras três partidas serão no domingo: Nantes x Guingamp, Saint-Étienne x Angers e Montpellier x Olympique de Marselha.

