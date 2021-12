Mazembe surpreende Inter e vai à final do Mundial

O Internacional viu de maneira inusitada e surpreendente o sonho da conquista do bicampeonato mundial virar pó. O time brasileiro foi eliminado da disputa pelo título do Mundial de Clubes da Fifa ao perder por 2 a 0 para o Mazembe, do Congo, nesta terça-feira, no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dabi.



Com o resultado, a zebra africana, que já havia aprontado contra o Pachuca, do México, nas quartas de final, classificou-se para a decisão, no próximo domingo, contra o adversário da outra semifinal, entre Inter de Milão e Seongnam, da Coreia do Sul. O Inter terá que se contentar com a disputa pelo terceiro lugar contra o perdedor desse confronto, no sábado. Muito pouco para quem planejou todo o segundo semestre com o objetivo de repetir o feito de 2006.

