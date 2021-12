Mayweather nega acordo, mas admite estar perto de acerto para lutar com Pacquiao

Floyd Mayweather voltou a negar um acordo para a luta com Manny Pacquiao, nesta segunda-feira, mas admitiu que o contrato está próximo de ser assinado. O pugilista norte-americano rebateu as informações divulgadas pelo jornal The Sunday Telegraph, de que o acerto estava concretizado e o confronto estaria marcado para 2 de maio.

O duelo mais esperado dos últimos anos poderá ficar para 19 de setembro, em Las Vegas, pois a data de 2 maio é inviável para o enorme número de compromissos que deverá ser assumidos até o dia da luta. Um deles seria uma viagem de Mayweather para a Ásia, onde Pacquiao é grande ídolo.

Com isso, os dois lutadores poderão fazer combates em maio e junho. Mayweather poderá dar uma revanche para o porto-riquenho Miguel Cotto, enquanto Pacquiao poderá ter pela frente o britânico Amir Khan.

Pacquiao também se manifestou sobre a notícia do The Sunday Telegraph e ratificou a informação de Mayweather. "Não há contrato assinado ainda", disse o filipino. "Mas o acordo está próximo."

Segundo Pacman, uma multa foi colocada no contrato. "Pedi para colocar uma multa de US$ 5 milhões para o lutador que for pego no exame antidoping." A suspeita de doping foi um dos vários motivos apontados por Mayweather para a não realização da luta nos últimos cincos anos.

Pacquiao disse que aguarda o "sim" do time de Mayweather. "Vamos dar a eles a honra de anunciar a luta", afirmou o boxeador filipino.

