Mayweather não cumpre exigências e perde cinturão de superluta com Pacquiao

O norte-americano Floyd Mayweather teve o seu cinturão de campeão da Organização Mundial de Boxe (OMB), conquistado com vitória sobre o filipino Manny Pacquiao na superluta disputada no último dia 2 de maio, retirado pela entidade. O pugilista não cumpriu exigências previstas, entre elas o pagamento de uma dívida de US$ 200 mil, originada por uma punição sofrida no combate. O confronto rendeu mais de US$ 200 milhões ao astro, atualmente o atleta mais bem pago do mundo.

Outra exigência não cumprida foi a de que Mayweather teria de devolver, até a última sexta-feira, um dos cinturões de campeão que conquistou em sua incrível carreira de 48 vitórias em 48 lutas. O boxeador havia recebido um comunicado da OMB informando sobre o prazo, que acabou não sendo cumprido, sendo que não é permitido que um lutador mantenha a posse de cinturões de categorias diferentes.

Como Mayweather não atendeu às exigências, a OMB resolveu tirar o cinturão do norte-americano em uma reunião realizada na última segunda-feira, quando divulgou um comunicado no qual explicou que um boxeador precisa definir o cinturão de qual categoria de peso ele pretende reter consigo.

"O comitê da OMB não tem outra alternativa a não ser não reconhecer o senhor Floyd Mayweather Jr. como o campeão dos médios da OMB e tirar dele o cinturão por não cumprir com os nossos regulamentos de competições do campeonato mundial da OMB", informou a entidade.

Campeão por pontos por decisão unânime dos juízes da luta realizada último dia 2 de maio, em Las Vegas, Mayweather deverá agora ceder o seu cinturão ao seu compatriota Timothy Bradley, campeão interino da OMB. O pugilista, porém, ainda mantém o seu cinturão de campeão da Associação Mundial de Boxe (AMB).

A OMB também informou que Mayweather tem duas semanas para apelar contra a decisão, sendo que o norte-americano também é detentor do cinturão do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, o atleta de 38 anos de idade conquistou 11 títulos em cinco diferentes categorias de peso em 19 anos como pugilista profissional.

A última luta contra Pacquiao, uma das mais esperadas da história do boxe, gerou uma receita recorde de US$ 400 milhões apenas com venda de pacotes pay-per-view na TV. Entretanto, o combate foi menos empolgante do que o esperado, sendo que o filipino passou por uma cirurgia no ombro poucos dias depois da luta, fato que colocou em xeque a sua condição física. O atleta foi acusado de esconder a lesão, depois de ter se machucado em um treino.

