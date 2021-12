Mayweather e Pacquiao enfrentam-se pela 1ª vez na madrugada

Se Muhammad Ali e George Foreman protagonizaram a maior luta do século passado, em 1974, Floyd Mayweather Jr e o filipino Manny Pacquiao são as estrelas da luta do novo século. Se os primeiros foram imortalizados pelo livro "A Luta", do jornalista Norman Mailer, os últimos serão lembrados pela ostentação do combate, antes mesmo de ser realizado. A disputa, marcada para a 1h do domingo, 3, (horário de Brasília) deve movimentar mais de US$ 500 milhões - US$ 300 milhões apenas de bolsa para os dois pugilistas.

Se não bastasse a ostentação financeira, ainda estão em jogo quatro cinturões: o do meio-médios da Organização Mundial de Boxe (que Pacquiao detém), o dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe e o dos médio-ligeiros da Associação Mundial de Boxe (ambos de Mayweather), além do cinturão feito de esmeraldas e diamantes para a própria luta, avaliado em US$ 1 milhão.

Os egos correspondem às cifras - e à disputa em si. Tanto o americano quanto o filipino praticamente detêm o monopólio do boxe internacional nos últimos dez anos. Tanto é que Mayweather - ou Money - decidiu se aposentar em 2008, por não achar nenhum rival a sua altura. Voltou atrás em 2009, derrotou Oscar de La Roya e o britânico Nicky Hatton, e agora vai realizar a quarta das seis lutas que ainda tem em contrato.

Sem papas na língua, Money já disse que se considera maior do que o próprio Muhammad Ali e provoca Pacquiao dizendo que ele é o responsável pelo sucesso do adversário. "Pacquiao é famoso porque está ligado ao meu nome. Quando se fala em Pacquiao, fala-se no cara que estão tentando colocar para lutar com Floyd Mayweather. Quando se fala em Floyd Mayweather, fala-se no maior de todos os tempos", disse, já em 2011, quando uma luta entre eles já era cogitada há dois anos.

Mais tranquilo e menos esbanjador, Pacquiao - ou Pac Man - é religioso e tem vida política ativa. Ele foi reeleito deputado em 2013 para o Congresso filipino e detém a patente de tenente-coronel reserva do Exército do seu país. "Meus filhos pediram essa luta, e isso faz do embate mais importante", disse logo quando a luta foi, de fato, confirmada.

'Money' favorito

Com passagem pela cadeia e histórico de violência doméstica, além de exibir sua fortuna estimada em U$ 1 bilhão, Mayweather é o favorito a levar os cinturões. E isso se reflete também nas bolsas: o americano, ainda invencível, vai embolsar US$ 180 milhões de cachê, contra U$ 120 do filipino.

Pesa o fato de Pacquiao ter sido derrotado cinco vezes, as mais recentes por pontos, para Timothy Bradley, e outra por nocaute, para Juan Manuel Marquez, ambas em 2012. Ainda assim, há quem aposte no estilo rápido e agressivo do filipino, acreditando que, se existe alguém capaz de derrotar Money, é o Pac Man.

Ingressos ostensivos

Apesar de não ter sido confirmado, o número de ingressos comercializados não passou de mil, e se esgotaram em menos de 120 segundos, com preço entre US$ 1.500 e US$ 7.500.

Além destes, outros 16 mil lugares do MGM hotel serão preenchidos por patrocinadores e convidados, mas o lucro estimado também é imponente: US$ 70 milhões. Sem falar nas cotas de pay-per-view, que, só nos Estados Unidos, podem chegar a U$ 400 milhões.

