Mayweather confirma combate com McGregor para o dia 26 de agosto

Agora é oficial. O esperado combate entre o boxeador Floyd Mayweather Jr. e o lutador de MMA Conor McGregor finalmente vai acontecer. Nesta quarta-feira, 14, o norte-americano anunciou, através das redes sociais, que vai encarar o falastrão irlandês no dia 26 de agosto, em Las Vegas.

Apesar de McGregor ser campeão do peso leve no UFC, o combate de agosto será de boxe. Ao longo dos últimos meses, os lutadores chegaram a trocar diversas provocações e se desafiaram publicamente, aumentando a expectativa para uma luta que deve ser das mais esperadas dos últimos tempos.

McGregor tem 24 lutas em seu cartel no MMA, com 21 vitórias, 18 por nocaute. Foram somente três derrotas até o momento, mas uma delas no ano passado, quando perdeu para o norte-americano Nate Diaz.

Já Mayweather nunca foi derrotado na carreira. Foram 49 lutas e 49 vitórias, sendo 26 por nocaute. A última aconteceu em setembro de 2015, diante do compatriota Andre Berto. Após aquele combate, o norte-americano anunciou a aposentadoria, mas voltou atrás justamente para encarar McGregor.

