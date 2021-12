Mayra Aguiar: 'Estamos pressionados para brilhar em 2016'

Na última quinta-feira, a cidade de Porto Alegre esteve em festa. Por volta das 11 horas, centenas de pessoas se aglomeraram no saguão do aeroporto internacional Salgado Filho. Foi preciso muito 'gingado' para ver, tocar e, com um pouco de sorte, fotografar o momento ao lado do maior nome do judô brasileiro atual: Mayra Aguiar, 23 anos. Há três dias, a judoca gaúcha retornou da Rússia. A passagem pelo país europeu lhe rendeu a conquista do título mundial na categoria meio-pesado (até 78 kg), no dia 29 de agosto. Apesar de já estar de férias, Mayra concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE. Entre os temas abordados, a campeã mundial falou sobre a memorável conquista, a projeção para os Jogos Olímpicos do Rio-2016 e, principalmente, sobre a pressão por bons resultados.

Após 'bater na trave', com duas medalhas de bronze e uma de prata em Mundiais, você, finalmente, assegurou o ouro em Chelyabinsk, na Rússia. De quebra, a conquista lhe rendeu o status de maior medalhista brasileira na história da competição. Já parou para pensar na façanha que fez?

É mesmo... Quando penso nesta marca, nem acredito muito. Ainda mais se lembrar que só tenho 23 anos. Ainda tenho muitos outros mundiais pela frente. Mas, nem quero pensar tanto nisso agora. Vou descansar um pouco para voltar a treinar forte. Tenho muitos outros objetivos pela frente.

Antes de chegar à final em Chelyabinsk, você encarou a norte-americana Kayla Harrison. Ela foi sua algoz nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Nesse novo encontro, chegou a relembrar a derrota? Teve medo ou já era algo superado? Revele-nos (risos)...

Na verdade, já lutamos muitas vezes. Às vezes, ele ganha. Outras, eu ganho. É uma adversária que eu respeito muito, que também é campeã mundial e ainda é campeã olímpica. Nossas lutas sempre são equilibradas e tensas, exatamente pelo fato de nos conhecermos muito bem. Cada uma sabe os movimentos da outra, o que deixa o enfrentamento mais complicado, mais tático. Desta vez, eu ganhei, mas tenho consciência de que a Kayla é uma adversária muito importante que eu tenho e continuarei tendo pelo próximos anos. Para ganhar dela mais vezes, preciso continuar treinando. Ela é 'casca grossa'.

Muitos não sabem, mas, antes do Mundial da Rússia, você ficou quatro meses afastada dos tatames. Seu retorno foi só em maio. Isso depois de passar por cirurgias no joelho e no cotovelo. Porém, apesar da pausa forçada, você sempre afirmou que iria ganhar o ouro. De onde tirou tamanha confiança e como foi lidar com o processo pós-cirúrgico?

As lesões fazem parte da vida do atleta. No judô, elas são ainda mais frequentes, pois é um esporte de contato. Mesmo assim, a recuperação sempre é um período complicado, que, no final das contas, a gente não faz o que mais gosta e o que está acostumado, que é lutar e treinar. No meu caso, trabalhei muito nesses meses todos que não pude treinar no tatame. Não descuidei da parte física e fiz muita fisioterapia. O importante é não perder o foco e continuar treinando, pois a recompensa chega. Tive muita fé em Deus, tive pessoas que me amam ao meu lado... Então, energia positiva e boas vibrações não faltaram durante minha recuperação.

Em algum momento passou pela sua cabeça a hipótese de não ir ao Mundial?

Durante todo o período da recuperação, esta sempre foi uma possibilidade. Meu objetivo sempre foi o Mundial, mas todos nós (médicos, fisioterapeutas, treinadores, etc.) sabíamos que era uma empreitada complicada. Durante toda a preparação, houve momentos em que eu achava que não ia dar para lutar em alto nível. Isso até a competição em Tyumen (Grand Slam, em julho, na Rússia). Lá, ganhei a medalha de ouro e senti que era possível não só participar do Mundial como também lutar para ganhar. Consegui!

Apesar de seu ouro, a delegação do Brasil teve decepções, somando apenas quatro medalhas. Atletas tidos como favoritos, a exemplo de Sarah Menezes, Felipe Kitadai e Eric Takabatake, foram eliminados na primeira luta. A quê você atribui esse baixo desempenho?

Não sei dizer. A preparação foi boa, estava todo mundo bem. Havia confiança. Mas, esporte é assim mesmo. Às vezes, dá. Às vezes, não dá. De qualquer forma, ganhamos quatro medalhas e ficamos em quarto lugar na classificação geral. Foi abaixo do que esperávamos, mas não foi tão ruim. A própria Rússia, que lutou em casa, não ganhou nenhuma medalha de ouro.

Faltam pouco menos de dois anos para os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Quais são as suas projeções e expectativas para o evento?

Eu quero minha medalha de ouro. Em 2008, em Pequim, eu fui lá e participei. Em Londres, quatro anos depois, eu conquistei o bronze. Agora, quero o ouro. Lógico que eu sei que é muito difícil, que todo mundo quer esse ouro, mas eu admito que não vou ficar satisfeita se ele não vier para mim. Já estou pensando nessa medalha. E acho, sim, que o judô brasileiro vai ter um grande desempenho. A presença da torcida sempre ajuda, ainda mais quando o equilíbrio é grande.

A projeção do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Rio-2016 é de 28 medalhas. Acredita que o país realmente pode alcançar tal meta?

Acho que sim. Há um forte investimento no esporte, que a gente nunca tinha visto ser feito no Brasil. Quase todas as modalidades se estruturaram melhor, receberam recursos para montar centros de treinamento e para viajar mais. Há as bolsas, que ajudam quem está começando e também quem busca medalha, como eu. Mas, Olimpíada é Olimpíada! Todo mundo quer subir ao pódio, todo mundo quer o ouro. Os melhores atletas do mundo querem a mesma coisa: vencer.

Em Londres-2012, o judô faturou um ouro e três bronzes. Nesta projeção do COB, o judô é visto novamente como 'carro chefe' para a conquista de medalhas. Ao seu ver, tal cenário não coloca uma pressão extra nos atletas e treinadores antes mesmo do início dos Jogos?

Sim! Sabemos disso, pois há um histórico de sucesso do Brasil no judô ultimamente. É uma responsabilidade que temos de conviver e que já estamos até acostumados. É uma repercussão das nossas próprias conquistas. As pessoas acreditam que podemos repeti-las e isso gera uma certa pressão. Temos de conviver e fazer dela uma fator positivo na hora de competir. Em casa, a pressão será maior ainda. Já estamos pressionados para brilhar no Rio-2016 desde agora.

Na sua preparação para o Rio-2016, você fará ou já faz intercâmbios com treinadores e atletas de outros países visando os Jogos?

Os intercâmbios já acontecem. Tanto no meu clube (Sogipa/Porto Alegre) quanto na seleção brasileira, já fizemos intercâmbios e treinamentos nos principais centros do mundo desde o ano passado. O ideal é seguir o trabalho, que está sendo bem feito e já rende frutos.

Quais serão suas grandes adversárias nos Jogos de 2016?

A maior, sem dúvida, é a Kayla. Mas, há outras. A própria Audrey Tcheumeo, que eu enfrentei na final, é uma rival complicada. As japonesas também incomodam. Há um monte de boas judocas na minha categoria e, até 2016, outras ainda podem surgir.

No final de julho, Lauro de Freitas, cidade na região metropolitana de Salvador, inaugurou o Centro Pan-Americano de Judô (CPJ). Como você recebeu esta notícia?

Trata-se de uma grande notícia. Quanto mais praticantes na base, mais competidores de alto nível surgirão. O Centro de Lauro Freitas representará muito para o futuro do judô não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Estou muito orgulhosa por essa obra. Parabéns aos baianos, que já plantaram uma sementinha. No futuro, certamente irão colher bons frutos, grandes judocas.

A primeira competição do CPJ está prevista para o dia 30 de novembro, quando a Confederação Brasileira de Judô programou um evento-teste: o Desafio Internacional de Judô, que reunirá as seleções olímpicas de Brasil e Itália em torneio individual e por equipes. Você estará presente? Está ansiosa para conhecer?

Não sei, mas acho que estarei presente. Agora, vou descansar um pouco para recuperar as forças e voltar a competir. No final do ano, devo participar do Grand Slam do Japão. Mas, é claro, se puder, irei sim. Será um prazer enorme. Soube de atletas que já foram aí e adoraram.

Qual o balanço que você faz do judô no Brasil? Cite os prós e os contras.

O judô brasileiro vive um grande momento. Já tinha uma tradição grande antes, mas cresceu ainda mais a partir do meio da década passada. Atletas como João Derly, Edinanci Silva e Tiago Camilo, por exemplo, foram fundamentais para popularizar o judô. As vitórias deles criaram uma estrada que a gente trilha com mais tranquilidade agora. Hoje, o judô e o esporte em geral tem mais apoio no Brasil. E é graças ao trabalho de quem veio antes de nós.

Você é torcedora do Grêmio e costuma frequentar o estádio. Como viu o caso de injúria racial promovido pela torcida ao goleiro Aranha, do Santos?

É um fato lamentável. Em pleno Século XXI, vivermos situações como essa! Espero que agora não só a Patrícia (torcedora flagrada xingando o goleiro de macaco), mas todos que tenham qualquer resquício deste sentimento nefasto no coração parem e reflitam. Somos todos iguais, pelo amor de Deus!

adblock ativo