A surfista de 26 anos prometera que voltaria a surfar em janeiro. Para celebrar, ela postou um vídeo no Instagram e no Facebook que a mostra sorridente no Havaí.

Maya sofreu um acidente quando surfava, em 28 de outubro passado, em Portugal. Ela foi salva pelo amigo Carlos Burle.

Da Redação Maya Gabeira volta a surfar e posta vídeo após acidente

